Rissa in via Garibaldi a Messina, denunciati quattro ragazzi dalla Polizia

E’ scoppiata una rissa tra giovani nella movida messinese, che ha portato alla denuncia di quattro persone. I ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, sono stati identificati dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato che ha contesta il reato di rissa aggravata.

I poliziotti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti intorno alle 03.00 in via Garibaldi – angolo via Cesare Battisti, a seguito di una segnalazione, verificando la presenza in strada di numerosi giovani alcuni dei quali manifestavano ancora, nonostante l’arrivo della Polizia, atteggiamenti aggressivi. Attorno a questi orbitava una folla di curiosi.

Nello scontro due giovani hanno riportato ferite da taglio giudicate guaribili rispettivamente in 4 e 8 giorni. Futili i motivi che hanno scatenato il litigio.

L’intervento degli agenti ha riportato la calma ed evitato ulteriori conseguenze.

Nei controlli congiunti effettuati da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il concorso della Polizia Municipale per le attività di competenza, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività a carico di due locali del centro di Messina, in via Cesare Battisti, per la mancata osservanza delle norme anti-Covid.

In un primo locale erano presenti all’interno avventori minorenni, i quali sono stati identificati. Al titolare dell’esercizio commerciale è stata contestata l’inosservanza delle misure anti assembramento previste per i locali pubblici in relazione all’emergenza Covid-19, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la somministrazione di bevande alcoliche in difetto di autorizzazione e senza l’utilizzo di bicchieri monouso in violazione della relativa Ordinanza del Sindaco.

Un secondo locale è stato immediatamente chiuso per la palese violazione delle norme anti assembramento, per la somministrazione di bevande alcoliche senza l’utilizzo dei bicchieri monouso e per occupazione abusiva di suolo pubblico.