Il Network Culturale si incontra in piazza Duomo per dire “Noi ci siamo”

“Noi ci siamo”: è stato questo il messaggio che hanno voluto lanciare l’associazione del Network Culturale di Barcellona e il gruppo di lavoro della pagina social di “Piazza Grande, la città che vorrei”, che ieri sera si sono incontrate sul sagrato del Duomo di San Sebastiano. “E’ stato un modo – si legge sulla pagina facebook – riuscito e partecipato per tornare ad incontrarci nel mondo reale e nel rispetto del distanziamento sociale imposto DPCM del 17 maggio. Dopo tanti incontri virtuali abbiamo avuto modo di parlare di idee, di ripartenza, di futuro, di nuove iniziative e di come far ripartire l’associazionismo culturale”.

Di seguito le associazioni del Network che hanno partecipato all’iniziativa con presidenti o delegati: Genius Loci (Bernardo Dell’Aglio, Rosita Dell’Aglio, Marcello Crinò, Erminio Salzano, Toni Raimondo, Luigi Lo Giudice e Massimo Sindoni); Pro Loco (Giuseppe Giunta e Felice Mancuso), Corda Fratres (Marcellon Crinò e Nino Pantè), Fidapa (Tania Crisafulli, Ilaria Cammaroto e Adriana Cicirella), Legambiente (Carmelo Ceraolo), Ettore Petrolini (Francesco Chianese), Cannistrà (Tonino Privitera e Enzo Mirabile), Confraternita Sant’Eusenzio (Walter Rizzo), Placido Mandanici (Antero Arena e Maria Assunta Munafò), Accademia Musicale Balotta (Felice Mancuso), Giambra Editori (Pierangelo Giambra), Fumettomania (MarioBenenati) ed Ars Vivendi (Giuseppina Leggio). Con loro c’erano anche alcuni rappresentanti del gruppo di lavori “Piazza Grande, la città che vorrei”: Lucia Pulejo (Palazzo Fazio ) Enzo Napoli e Maria Russo (Museo Didattico IC Foscolo), Museo della Grafica di Falcone (Nino Parisi), Salvatore Lombardo, Alessio Barchitta (Collettivo Flock) e Viviana Isgrò (Circolo delle Lucertole)