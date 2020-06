I numeri di maggio del Pronto soccorso di Barcellona: un solo caso Covid su 48 interventi

I numeri degli accessi al Pronto soccorso di Barcellona confermano l’opportunità di valutare una rimodulazione del servizio, per consentire il trattamento dei pazienti no Covid anche al Cutroni Zodda, con percorso separati e protetti dai sospetti casi di Coronavirus. Nel mese di maggio infatti su 48 accessi al Pronto soccorso con nessun codice bianco, 7 codici verdi, 39 codici gialli e 2 codici rossi. E’ stato solo uno il ricovero di un paziente covid positivo, per trasferimento da un’altra struttura. In totale sono stati 20 i pazienti trasferiti in altri istituti e 27 quelli assistiti e non ricoverati.

Davanti a questi numeri, Il Comitato Civico per la difesa dell’ospedale di Barcellona, riunito nel plenum il 5 giugno scorso, nel prendere atto di nuove qualificate adesioni, ha ribadito la gravità della situazione per la mancanza dei servizi essenziali in tutto il distretto. La richiesta è sempre quello di uno sdoppiamento del presidio, mantenendo un’area Covid distinta da un no Covid, per garantire l’assistenza a tutte le altre patologie. “E’ stata riscontrata – afferma il presidente Enzo Correnti – la disponibilità a manifestate per una concreta sensibilizzazione di tutti gli organismi preposti ai vari livelli istituzionali. Si auspica la pronta riapertura di reparti e servizi in vista della piena attuazione del piano aziendale in tempi brevi e si riserva ogni opportuna iniziativa a tutela della popolazione, sempre più esasperata”.