Covid-19, deceduto uno degli anziani della casa di riposo di Messina: era ricoverato al Cutroni Zodda

Cresce il numero di decessi in Sicilia con la 58^ vittima per Covid-19 in provincia di Messina. L’uomo di 89 anni era ospite della casa di riposo “Come d’incanto” ed era ricoverato all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona di Pozzo di Gotto.

L’anziano era stato inizialmente ricoverato al Policlinico e poi dimesso a fine aprile perchè risultato negativo ai tamponi. Purtroppo all’inizio giugno ad una successiva verifica è risultato di nuovo positivo ancora al Policlinico. E’ stato quindi trasferito al Covid Hospital di Barcellona, dove purtroppo è deceduto nella notte.