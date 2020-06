Messina: flash mob a tutela dei praticanti avvocati

Si è svolto questa mattina in Piazza Cairoli il flash mob per sottolineare l’importanza della tutela dei diritti dei praticanti avvocati.

La dott.ssa Carmen Letizia Savasta, Vice Presidente dell’”Unione Praticanti

Avvocati” e l’avv. Dario Carbone, Segretario dell’Associazione “Avv. Nino D’Uva” hanno espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, tramite una nota stampa. I vari schizofrenici provvedimenti legislativi adottati in questi mesi hanno messo in serio pericolo la parità dei dirtti dei praticanti avvocati. Argomenti molto dibattuti che vengono ribaditi con fermezza dalle due associazioni.

“Abbiamo ritenuto opportuno, in rete con altre piazze italiane come quella di Napoli, organizzare questa manifestazione per fare sentire la voce molto spesso dimenticata dei praticanti avvocati. Le motivazioni che ci hanno spinto a scendere in piazza sono, tra le altre, la disparità di trattamento rispetto alle altre categorie professionali che hanno avuto una attenzione particolare da parte del governo; l’incertezza della data di ultimazione delle correzioni nonché la probabile necessità di uno “scritto cautelativo” a dicembre 2020 di gran parte dei colleghi qualora non si riuscissero a completare gli esami orali in tempo a causa dell’emergenza sanitaria” – ha dichiarato la dott.ssa Savasta, Vice Presidente dell’”Unione Praticanti Avvocati”.

“L’associazione avv. Nino D’uva, che ho l’onore di rappresentare in qualità di Segretario – ha aggiunto l’avv. Dario Carbone – ha immediatamente deciso di aderire all’iniziativa, condividendone lo spirito e volendo porsi al fianco dei giovani colleghi molto spesso dimenticati e vera e propria “ultima ruota del carro” del sistema giustizia. Non a caso abbiamo deciso di richiedere ai partecipanti di stare per un paio di minuti “congelati” con il codice al petto e successivamente depositarlo ai propri piedi a simboleggiare i diritti dei giovani colleghi costantemente calpestati.”