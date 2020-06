Galleria PROgetto Città: ottima riuscita del partenariato tra il ‘Balotta’ e il ‘Tomasi di Lampedusa

E’ andato a buon fine il partenariato tra ll’ I.C. Nino Pino Balotta di Barcellona e l’I.C. Capo D’Orlando 1 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, grazie a GALLERIA PROgetto CITTA’

È risultato fondamentale il partenariato tra l’Istituto Comprensivo n.1 di Capo D’Orlando “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, l’Istituto Comprensivo “Nino Pino Balotta e l’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’ di Barcellona Pozzo di Gotto per l’esperienza PON che si è conclusa in rete, alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Rinado Nunzio Anastasi, capofila del partenariato strategico. Il modulo era intitolato DIGITAT…TIVITA’ ed era legato al Progetto PON 2014 – 2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-833 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE che aveva come Esperto il docente di Potenziamento di Arte e Immagine l’architetto Rosario Andrea Cistelli e come Tutor la Professoressa Lina Lazzaro.

L’interazione e la promozione reciproca tra le parti ha portato a riflettere sul patrimonio culturale di interesse vasto, allargando appunto i confini territoriali. Durane l’esperienza, l’Esperto Cristelli ha relazionato sulle attività PON già concluse con l’IC “Nino Pino Balotta” ed ha inoltre promosso gli esiti finali dei laboratori di via Salita del Carmine e le visite guidate sul territorio che hanno portato alla luce anche il ruolo strategico delle opere di Hidetoshi Nagasawa, nelle due città. Proprio l’arte contemporanea di Hidetoshi Nagasawa avvicina infatti Barcellona Pozzo di Gotto con il Giardino di Proserpina a Capo D’Orlando che ospita un’opera spaziale nel cuore del suo tessuto urbano dal titolo “Le tre Grazie”, sconosciuta ai più.

Un progetto utilissimo per gli studenti in tempi di didattica a distanza che ha puntato al potenziamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità digitali ma senza mai perdere di vista l’identità territoriale e lo sviluppo guidato del pensiero computazionale oltre ad una possibile interazione strategica in chiave promozionale tra le due città. Per GALLERIA PROgetto CITTA’ ha contribuito attivamente anche l’artista fotografa Silvia Ripoll interagendo con gli alunni stimolando creatività digitale.

Un Laboratorio innovativo che ha voluto consolidare le conoscenze informatiche di base rendendo gli alunni più consapevoli dei rischi costanti cui sono esposti nell’uso dei socialmedia, invitandoli sempre al buon senso e a una costante presa di responsabilità virtuale rispettando ad esempio il diritto alla privacy e tenendo presente la gravità del cyberbullismo.

La giornata finale si è conclusa con gli apprezzamenti del Dirigente per l’ottimo lavoro svolto e per l’atteggiamento responsabile degli alunni durante la presentazione virtuale dei lavori; l’Esperto, in base all’esito positivo dei test di verifica svolti, considerati i prodotti finali, l’impegno e la dedizione degli alunni nella costruzione dei prodotti finali, si ritiene pienamente soddisfatto degli obiettivi raggiunti, perfettamente aderenti alla programmazione iniziale, anche grazie alla collaborazione dei Dirigenti Prof. Rinado Nunzio Anastasi e Prof. Luigi Genovese con GALLERIA PROgetto CITTA’.