Oliveri, sabato 6 giugno torna la “Giornata dell’edilizia solidale”

Torna la giornata dell’edilizia di Oliveri, con l’obiettivo di ripetere il grande successo dell’anno scorso. Sono numerose le ditte ed i volontari che si metteranno insieme per riqualificare alcune zone del piccolo centro tirrenico. Il tutto verrà coordinato dal consigliere comunale e imprenditore edile Giuseppe Triolo.

“Il nostro – afferma il sindaco Iarrera – è un paese amministrato da 2300 persone. Senza di loro tanti obiettivi non potevano mai essere raggiunti.

Sarà una giornata per stare tutti insieme dopo il buio di questi mesi, uniti per riqualificare il nostro territorio”.

Nel corso della giornata verrà riqualificata una porzione di lungomare, saranno ridisegnate le strisce pedonali e dei parcheggi, ultimare gli spogliatoi del campetto e bonificare di tutte le aree che hanno bisogno di pulizia.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 Giugno dalle 7 fino a tarda serata sul lungomare, fronte Lido Belvedere. “Tutti saranno i benvenuti – conclude Iarrera – perché da soli si va veloci ma insieme si va lontano”.