Novara di Sicilia, furto di terra “nera” in un’area vincolata: quattro persone ristrette ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Novara di Sicilia, con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Fondachelli Fantina e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato F.A., 31enne, G.G., 49enne, P.D., 39enne e D.I., 38enne, tutti ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso, di trasporto e sversamento di rifiuti non pericolosi.

I quattro sono stati sorpresi dai militari dell’Arma mentre, utilizzando un escavatore, stavano estraendo terra “nera” da un appezzamento privato, ubicato in contrada Monte Santa Croce di Novara di Sicilia, sottoposto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Il materiale veniva caricato su tre camion di grosse dimensioni, che contestualmente trasportavano ingenti quantitativi di inerti che, dopo aver estratto la terra, sarebbero stati riversati nel cratere. I Carabinieri li hanno arrestati pertanto nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso, di trasporto e sversamento di rifiuti non pericolosi, sequestrando inoltre i tre camion e l’escavatore

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, Dr. Matteo DE MICHELI, i quattro arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.