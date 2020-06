Fulmine a ciel sereno, si è dimesso il direttore sanitario dell’Asp Domenico Sindoni

Una scarna comunicazione del direttore generale dell’ASP Messina, Paolo La Paglia, ha ufficializzato le dimissione dall’incarico del direttore sanitario dell’azienda provinciale del barcellonese Domenico Sindoni.

“Il Dott. Domenico Sindoni in data odierna ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Direttore Sanitario di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Il Direttore Generale ha accolto le dimissioni e ha ringraziato il dott. Domenico Sindoni per la collaborazione e per il lavoro fin qui svolto nella qualità di componente di questa direzione strategica”.

Per molti è un fulmine a ciel sereno dopo la fase acuta dell’emergenza Covid-19, che ha visto in prima linea proprio il dott. Sindoni, al fianco del direttore generale La Paglia. Nei prossimi giorni si potranno chiarire i contorni di questa scelta.

nella foto a sx il direttore generale Paolo La Paglia con il dimissionario Domenico Sindoni.