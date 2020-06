Consegnati i lavori per la copertura del campo di Manno

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della copertura del campo di calcio a 5 del centro polifunzionale di contrada Manno.

La ditta salernitana Galleon Buildings SRL si era aggiudicata nell’agosto 2019 l’appalto con un’offerta di 282.326 euro.

L’intervento progettuale, come si evince dalla relazione tecnica, consiste nella “realizzazione di una copertura con struttura ad archi in legno lamellare, collegati da arcarecci, manto di copertura in tessuto poliestere bispalmato in p.v.c., impermeabile-autoestinguente ed omologato alla reazione al fuoco in classe 1, compreso di impianto di illuminazione (completo in ogni parte come da disegno ed escluso solo allaccio ENEL) con quadro comando previsto nel locale spogliatoi”. A questo si aggiunge il ripristino dell’area di gioco del campo polivalente, mediante la fornitura

e collocazione di pavimentazione sportiva OUTDOOR – INDOOR e la realizzazione “di opere in fondazione, convogliamento acque piovane,

realizzazione di impianto antincendio con la predisposizione del sito

per la collocazione di un gruppo di pressurizzazione con elettropompa

e motopompa e i serbatoi(da realizzare successivamente);

realizzazione di impianto a protezione delle scariche atmosferiche”.

L’impianto sarà predisposto per ospitare partite di calcio a 5, pallamano, pallavolo e pallacanestro. I lavori dovranno essere completati in quattro mesi dall’apertura del cantiere.

schema del progetto

Non nasconde la proprio soddisfazione l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino: “Un altro obiettivo è stato raggiunto, con la consegna dei lavori di un’opera blocca per anni da un lungo contenzioso legale. Una volta completata la struttura sarà disponibile per le tante società sportive che operano nell’ambito dilettantistico, con il coinvolgimento di tanti atleti”. Nel corso degli anni le battaglie più dure sono stato portate avanti agli appassionati di pallamano e di calcio a 5, che non hanno a disposizione alcun impianto comunale.