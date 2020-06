Aria nella condotta idrica di Sant’Antonino: senz’acqua da mesi, residenti esasperati

La mancata erogazione dell’acqua sta diventando un problema serio per i residenti di via Vespri a Sant’Antonino. Sono numerose le segnalazioni da parte dell’utenza che riferisce anche di aver inoltrato sulla questione istanza anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. “Non abbiamo acqua da mesi – sostengono – e c’è soltanto aria nei tubi. Hanno fatto i lavori e la situazione è peggio di prima. In tutta la via Vespri le attività non possono lavorare e la situazione crea problemi con possibili guasti agli elettrodomestici delle case. Il disagio oggi è diventata insostenibile e con l’estate ormai alle porte il problema potrebbe accentuarsi per la fisiologica penuria di acqua che ogni anno caratterizza questo periodo dell’anno”.

L’assessore comunale Tommaso Pino ha confermato il problema, assicurando che è stato affidato l’incarico alla ditta che si occupa della manutenzione di intervenire, dopo che un problema simile era stato affrontato alcuni mesi fa.

foto repertorio dalla rete