Crisi politica a Terme Vigliatore, il post Covid aprirà nuovi scenari?

L’estate è alle porte e nel panorama politico di Terme Vigliatore si preannunciano mesi ad alte temperature, con possibili novità negli assetti amministrativi del Comune.

La fine delle restrizioni dei movimenti imposte dal coronavirus ha innescato spostamenti significativi anche negli equilibri all’interno del civico consesso. Il quadro che si sta componendo potrebbe infatti mettere in difficoltà il sindaco Domenico Munafò, che dopo aveva stravinto le elezioni politiche appena due anni fa, non riesce a trovare il dialogo con gli alleati smarriti nell’ultima parte del 2019. L’ampia maggioranza venuta fuori delle urne si è giorno dopo giorno sfaldata, fino ad arrivare adesso ad un momento decisivo per l’amministrazione Munafò. L’età media molto bassa, con tanti giovani designati dal popolo per rappresentarlo, faceva ben sperare nel vero cambiamento della vita politica locale. Con il passare dei mesi, però, l’influenza di chi aveva appoggiato gli eletti ha preso il sopravvento, facendo si che il “gattopardismo” si concretizzasse, seguendo il motto del “cambiare tutto per non cambiare nulla”.

Nella ultime settimane si sono concretizzati (e si starebbe concretizzando) alcuni movimenti post covid19, che andranno a modificare la composizione dei gruppi consiliari, già sconvolti dalla frattura all’intero del gruppo di Volare Alto, in cui sono rimasti Daniele Biondo, Domenico Genovese, Stella Giunta ed il vice presidente del consiglio comunale Giovanni Zanghì, sulle posizioni del sindaco Munafò, e da cui sono usciti i consiglieri vicini all’on. Tommaso Calderone, che seppur con alcuni distinguo, hanno continuano a sostenere l’azione della giunta comunale.

Nel guardare al percorso dell’attuale legislatura, ricordiamo la scelta indipendente del consigliere Domenico Feminò, che fin da subito non ha condiviso le prime decisioni del sindaco Munafò, e quella successiva della consigliera Florinda Duci, che ha comunque sostenuto la linea dell’amministrazione. La tensione di fine anno ha provocato l’azzeramento della giunta e la nomina alla vigilia dell’emergenza Covid di un giunta tecnica, con una decisione che non sarebbe stata condivisa dal gruppo di maggioranza. Tra primi a prendere le distanze è stato il vice presidente del consiglio Giovanni Zanghì, seguito poi da Domenico Genovese, che starebbe valutando l’adesione all’area dell’on. Calderone. Una scelta, quella di passare a Forza Italia con il deputato barcellonese, già ufficializzata dalla consigliera di minoranza Maria Rita Calabrò, eletta nella lista Nuova Rinascita, con il candidato a sindaco Angelo Sottile.

In un contesto così incerto, non sono escluse prese di posizione anche per gli indipendenti Duci e Feminò, con il primo cittadino che può contare solo sull’appoggio diretto di Daniele Biondo e Stella Giunta e quello indiretto di Giovanni Zanghì. Con una maggioranza espressa dal voto dei cittadini che di fatto non esiste più, senza l’apertura di un dialogo costruttivo con le altre forze politiche, per il sindaco Munafò il rischio di una crisi politica irreversibile è molto concreto. La possibile sfiducia non potrà essere presentata prima del 2021, ma senza l’appoggio del consiglio comunale, sarà complicato sostenere il paese in questa fase di delicata ripartenza post emergenza Covid-19. E’ inutile cercare le colpe di questa situazione, perché come sempre in politica e nella vita ognuno ha fatto la sua parte per arrivare a questo punto. Il problema serio per tutti è dare risposte ai cittadini, che rischiano di subire le conseguenza di un possibile immobilismo amministrativo, legato a queste tensioni tra le parti in causa. Detto che Nuova Rinascita, con i due suoi consiglieri comunali, rimarrà in una posizione di minoranza costruttiva e vigile sull’operato dell’amministrazione, si dovranno cercare nuovi scenari per garantire la governabilità del paese. La strada segnata dagli ultimi movimenti politici sembra quella di un dialogo tra il sindaco Munafò e il gruppo Calderone, che già forte di quattro componenti, con un possibile allargamento delle adesione ad altri consiglieri, potrebbe conquistare la maggioranza relativa in consiglio comunale. In caso di accordo, però, quale saranno le scelte di chi ha sostenuto fino ad oggi il primo cittadino Munafò? Ci sarà un larga convergenza su un’unica posizione o si creeranno più aree nel civico consesso, con la possibilità di bloccare l’azione dell’esecutivo ad ogni provvedimento non condiviso? I prossimi mesi daranno tutte le risposte, con l’auspicio che, come sempre dovrebbe accadere, al centro del tavolo politico ci sia l’interesse delle comunità e non il protagonismo del singolo attore politico.