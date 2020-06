AssoImprese Eolie chiede il ripristino delle corse da e per le isole

Una lettera al Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e a tutte le istituzioni preposte è stata inviata questa mattina dal Presidente di AssoImprese Eolie, Alessandro Crivelli. L’oggetto è il ripristino delle corse da e per le isole.

“In merito alla sua ordinanza n.22 del 2 Giugno2020 si apprende che sino al 14 giugno 2020 sono rimaste invariate e non saranno ripristinate le corse di navi e aliscafi relative al periodo in essere, creando tra l’altro disagi ai residenti, ai pendolari ed ai turisti. – si legge – Pertanto si chiede alla Sig.ia Sua ill.ma di voler ripristinare e potenziare nell’immediato le corse in merito, tenendo in considerazione anche che tutti i mezzi in questione non viaggiano a pieno carico per poter mantenere il distanziamento sociale, come anche da nota a Lei inviata a firma dei Sindaci delle Isole Minori, di potenziare il servizio con più corse giornaliere”.