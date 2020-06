Tre condanne con l’abbreviato nel processo Gotha VII, 7 anni ad un ex consigliere di Terme V.

Il collegio penale del tribunale di Barcellona ha condanna tre imputati che aveva scelto il rito abbreviato nell’ambito dell’inchiesta antimafia Gotha VII.

I giudici hanno hanno inflitto 10 anni all’imprenditore Salvatore Piccolo, 8 anni e 4 mesi a Francesca Cannuli,moglie di Tindaro Carmelo Scordino, e 7 anni e 2 mesi all’ex consigliere comunale di Terme Vigliatore Francesco Salamone. L’inchiesta condotta dalla DDA di Messina aveva messo in luce i nuovi assetti della famiglia mafiosa barcellonese.

All’ex consigliere comunale di Terme Vigliatore Francesco “Carmelo” Salamone sono stati contestati i reati di concorso esterno all’associazione mafiosa dei barcellonesi e tentata estorsione con metodo mafioso. Per lui l’accusa sostenuta dai pm della Dda Fabrizio Monaco e Francesco Massara aveva chiesto 11 anni, con una riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato. Salvatore Piccolo doveva rispondere per associazione mafiosa, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e anche per l’intestazione fittizia del “Lido di Venere” della società Stea, mentre Francesca Cannuli, moglie di Tindaro Carmelo Scordino, era accusata di aver fatto da tramite tra il marito, quando l’uomo era in carcere, agli altri componenti della famiglia mafiosa. Per lei i giudici hanno appesantito la richiesta della Procura che era stata di sei anni.