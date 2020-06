Gli alunni dell’IC Militi raccontano il 2 giugno con un disegno per la Repubblica

I bambini dell’istituto comprensivo Militi di Barcellona, in una fase complessa del loro percorso scolastico, contraddistinta dalla didattica a distanza, hanno raccontato con un disegno la Festa della Repubblica.

L’input è arrivato dalle insegnanti dell’istituto, diretto dalla dirigente Maria Pina Da Campo, che hanno raccontato ai bambini la storia della nostra democrazia, con un passaggio fondamentale rappresentato proprio dalla Festa della Repubblica.

L’Istituto Comprensivo Militi ha promosso questo tema con l’obiettivo di creare coscienze libere da ogni forma di pensiero oppressivo. Partendo così dalla frase “E’ nata la Repubblica Italiana”, che riecheggiava in tutti i giornali dell’epoca, i bambini hanno rappresentata i simboli dell’Italia repubblicana, mettendo in primo piano il tricolore. In quest’ottica di unitarietà gli alunni hanno condiviso pensieri e realizzato lavori, con cui far crescere quel seme di pace che ha trovato i propri frutti nei bellissimi lavori prodotti.

Nei disegni i bambini hanno citato articoli della nostra Costituzione e ricordato quanti sacrifici i nostri nonni hanno dovuto fare per ottenere diritti di uguaglianza.

“Spiegare ciò ai bambini – raccontato le docenti – non è facile, ma vedere i loro occhi spalancati, anche se di fronte al monitor di un pc per l’emergenza covid-19, ci dà la sensazione che nulla è stato fatto invano, che tutto ha avuto un prezzo, un caro prezzo e che quegli ideali che ispiravano allora la consapevolezza di libertà e dignità sono tutt’oggi presenti e riconosciuti”.