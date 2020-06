Zero contagi in Sicilia, calano i dati anche a livello nazionale

Zero nuovi contagi in Sicilia per la seconda volta negli ultimi sette giorni. Scendono i numeri della pandemia in Sicilia, ma anche al livello nazionale cresce l’ottimismo sul contenimento del Covid-19. Restano le precauzioni da dover adottare con il distanziamento e l’uso della mascherina.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 151.186 (+1.132 rispetto a ieri), su 129.103 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 967 (-19), 2.202 sono guarite (+19) e 274 decedute (0).

Degli attuali 967 positivi, 73 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 8 in terapia intensiva (+1) – mentre 894 (-20) sono in isolamento domiciliare.

A livello nazionale i dati della Protezione civile rilevano nelle ultime 24 ore solo 178 nuovi positivi, 60 decessi e 848 guariti.