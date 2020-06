Riqualificazione dei Basiliani, si apre forse uno spiraglio per ottenere i fondi regionali?

La giunta regionale ha approvato una delibera con cui si rendono disponibili nuove risorse da destinare ad interventi anche di recupero di beni culturali. Si tratta di somme risparmiate da precedenti finanziamenti, attraverso economie sulla gara d’appalto.

Il movimento Città Aperta ha segnalato l’opportunità con un’interrogazione firmata dai consiglieri Antonio Mamì e Raffaella Campo. “La delibera di Giunta Regionale n. 182 del 21 maggio 2020 con la proposta di riprogrammazione dell’accordo di programma quadro sulla ‘Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei comuni siciliani’ e successivi atti integrativi” potrebbe aprire una nuova possibilità di riqualificazione del complesso monastico. Il reimpiego dei ribassi d’asta ottenuti dalle opera già finanziate dovrebbe consentire di ripescare nuovi progetti cantierabili (come già accaduto per altre iniziative di Catania, Milazzo e Venetico già inserite nelle programma). Invitiamo quindi l’amministrazione comunale di Barcellona a monitorare la situazione per poter chiedere l’inserimento anche del progetto già definitivo per il recupero del monastero di Basiliani, per non perdere questa opportunità. Ricordiamo che lo stesso progetto era già stato dichiarato finanziabile in un altro bando regionale, nella Linea di Intervento 6.1.1, ma non ottene i fondi perchè si piazzò tra gli ultimi in graduatoria”.

L’assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino ha prontamente accolto l’invito dei consiglieri, sottolineando che l’amministrazione comunale ha colto fino ad oggi le occasioni che si sono presentate per ottenere finanziamenti regionali: “Il nostro Comune ha ottenuto molte risorse in questi anni, come confermano anche i dati dell’assessore regionale alle infrastrutture. Siano in attesa dell’espletamento della gara per la riqualificazione dell’area antistante il complesso monastico, con circa 600 mila euro già assegnati dalla Regione. Nel caso specifico seguiremo con attenzione la situazione e avvieremo l’interlocuzione con la stessa Regione per ottenere informazioni chiare sull’eventuale opportunità di richiedere i 4 milioni e 900 mila euro necessari per la realizzazione dell’intervento di recupero, a cui teniamo particolarmente”.