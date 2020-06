“Quattro passi in Piazza Grande”, dal piazza virtuale alla piazza reale

Il Network delle associazioni culturali e il gruppo di lavoro della pagina social “Piazza Grande, la città che vorrei” si sposta per una sera dalla piazza virtuale a quella reale. Sabato 6 giugno alle 19 si incontreranno in Piazza Duomo per dare un “segnale” di ripartenza.

“Noi ci siamo – si legge in una nota sulla pagina Facebook “Piazza Grande” – e diamo un segnale che l’associazionismo culturale riparte, che ha voglia di ripartire al più presto! “Quattro passi” è il bel ricordo delle nostre passeggiate sociali pre-covid e delle visite guidate, organizzate dal Network delle associazioni culturali nei vicoli e nelle piazze della nostra città. Questa volta ci “incontreremo” solo tra di noi in Piazza Duomo! Le sedici associazioni cittadine che compongono il Network culturale e il gruppo di lavoro della pagina social “Piazza Grande, la città che vorrei”, che in questi mesi di lockdown vi ha tenuto compagnia. Ci “incontriamo in modalità statica” in Piazza Duomo (la nostra Piazza Grande), con mascherine e distanze fisiche, nel rispetto del DPCM del 17 maggio”.

Hanno aderito all’iniziativa Pro Loco Manganaro, Fidapa, Legambiente del Longano, Associazione Cannistrà, Corda Fratres, Fumettomania, Genius Loci, Confraternita Sant’Eusenzio, Ars Vivendi, Associazione Musicale “N. P. Balotta”, Associazione Musicale “P. Mandanici”, Mutamenti Liberi, Associazione Teatrale “E. Petrolini”, Giambra Editori, Museo Cassata, Museo Jalari, Palazzo Fazio, Museo Didattico Foscolo, Museo della Grafica, Collettivo Flock, Circolo delle Lucertole e Galleria Progetto Città.