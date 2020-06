Il 21 giungo al Museo Epicentro, il Premio ‘Trinacria Circolare’

IL Museo Epicentro fondato e diretto da Nino Abbate a Gala di Barcellona Pozzo di Gotto, domenica 21 giugno 2020, alle ore 19,00 nel giardino del museo apre la sua attività culturale con la cerimonia di premiazione del Premio “Trinacria Circolare” a personalità della cultura siciliana, che tramite l’uso della parola o altro mezzo di comunicazione divulgano la terra di Sicilia e la sua identità storica.

Il premio è nato da un’idea di Nino Abbate, che ha realizzato anche la mattonella in terracotta che rappresenta la “Trinacria Circolare” in un vortice di parole che sarà consegnata a tutti i premiati.

Si riprende così l’attività culturale rispettando il decreto del Governo di indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza tra un posto e l’altro per presenziare alla manifestazione che si avvale della collaborazione dell’artista Salva Mostaccio, della giornalista Cristina Saja che presenterà l’evento, interverranno Nino Abbate e il Prof. Nino Genovese.

Sono premiati in questa prima edizione del premio: Valentina Certo (Storico dell’Arte), Antonio Cilona (Fotografo), Salvatore Cilona (Attore teatrale e cinematografico), Andrea Cristelli (Esperto in promozione di arte e architettura), Gina e Nino Pracanica (Artigiani), Katia Trifirò (Docente universitaria e giornalista). Sicuramente il premio avrà altre presenze importanti nelle prossime edizioni per l’originalità dell’idea e del luogo come il Museo Epicentro che tiene una collezione d’arte di oltre 1200 mattonelle dei maggiori artisti contemporanei e una vasta collezione di poesie in tema circolare.