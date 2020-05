Un acquazzone, i pozzetti otturati e le strade di Barcellona diventano piscine

Le foto inviate in redazione da alcuni lettori mettono in evidenza la situazione in cui versano le strada principali della città del Longano. E’ bastato un acquazzone più abbondante del solito per creare allagamenti in diversi punti della rete viaria di Barcellona. Le immagini si riferiscono alla via Kennedy ed al lungomare di Cicerata, ma situazioni simili si sono registrate anche in altre zone della città, tra la rabbia dei residenti, che hanno puntato il dito contro le istituzioni per la mancata pulizia delle caditoie.





Strada allagata in via Kennedy