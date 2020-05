Ripartenza giustizia a Barcellona: il COA minaccia lo stato di agitazione

Con una lettera indirizzata agli iscritti, il Consiglio dell’Ordine Avvocati mette nero su bianco la situazione attuale della ripartenza del sistema giustizia nel nostro comprensorio, sottolineando le criticità e incongruenze emerse.

Perplessità sono annoverate sia con riguardo al settore civile che a quello penale, fino a constatare che; ” la madre delle criticità si puo individuare proprio nella gestione “difensiva” dei servizi di cancelleria, che appaiono iperprotetti e ridotti rispetto ad altri settori del pubblico impiego (vedi personale sanitario e forze di Polizia), di pari (se non minore) importanza ai fini della tenuta democratica del Paese. Questo COA – si legge nella lettera a firma del Presidente, avv. Antonella Fugazzotto – ritiene infatti che la tutela del personale e dell’avvocatura possa essere assicurata solo rafforzando i presidi agli ingressi. Considerate le legittime lamentele che giungono da gran parte degli iscritti e tenuto conto dell’ttuale situazione epidemiologica, appare opportuno, già ora, ipotizzare una progressiva riapertura delle cancellerie e la ripresa delle udienze”.

Rinvii d’ufficio lunghissimi, udienze virtuali che non convincono sulla base di considerazioni legate a diritti processuali e fondamentali, incongruenze e complicanze relativamente ai provvedimenti in materia provvidenziale, udienze innanzi al Giudice di Pace che non riprendono rincarano le dosi di seria preoccupazione degli avvocati.

In fondo alla lettera, poi, l’amara presa di posizione: “In difetto di sostanziali miglioramenti delle prassi, questo COA non esclude di proclamare lo stato di agitazione, in ordine al quale, invita i Colleghi iscritti a pronunciarsi, considerata l’attuale impossibilità di convocare l’assemblea, a mezzo mail”.