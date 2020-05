Oliveri, completato il restyling del marciapiede sul lungomare Cristoforo Colombo

E’ stato completato il cantiere di lavoro, finanziato dall’Assessorato regionale alle politiche sociali e al lavoro, con cui è stato realizzato il progetto di “rifacimento marciapiede lato ovest, di corso c.so Cristoforo Colombo”. Il tratto interessato è quello all’ingresso del parco giochi, di fronte il campo sportivo dove ogni hanno si svolge la tradizionale fiera OliveriExpo.

I lavori sono stati seguiti seguiti dall’ufficio tecnico del Comune di Oliveri coordinato dall’Ing. Nunziato Chiofalo. Hanno lavorato dieci operai, coordinati dall’operaio specializzato Calogero Ciminata. Il direttore dei lavori è stato l’Arch. Giovanni Rao.

”Siamo molto contenti dei lavori eseguiti – dichiara soddisfatta l’assessore ai lavori pubblici Rosa Alessandro – e ci tengo a ringraziare a nome dell’amministrazione comunale tutti gli operai, il direttore dei lavori Gianni Rao ed il nostro Ing. Nunziato Chiofalo per l’impegno e per la dedizione con cui hanno portato a termine l’opera. Un elogio particolare meritano gli operai che hanno regalato 4 giornate di lavoro, mettendo a disposizione maestria ed esperienza a favore della comunità per completare il muretto.

Questo è solo il primo di una serie di interventi di manutenzione che serviranno a migliorare il decoro e la funzionalità del nostro paese. A breve inizieranno i lavori per l’efficientamento energetico, che vedranno un restyling dell’intero lungomare ed un risparmio energetico per circa il 30%.”

Il “grazie” a chi ha eseguito il lavoro arriva anche dal sindaco Francesco Iarrera, che sottolinea l’aspetto sociale dell’opera: “Quando hanno iniziato i lavori del cantiere c’erano un insieme di sconosciuti selezionati per fare un intervento. Chi di voi ha avuto la fortuna di fare parte di un gruppo, sa che se ti capita di mettere assieme tante persone e gli chiedi di raggiungere un obiettivo comune succede una cosa straordinaria: quegli sconosciuti diventano una squadra”.