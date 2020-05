Il bilancio dei carabinieri a tutela del patrimonio culturale nella Sicilia Orientale

Le attività condotte nel 2019 dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) nelle quattro province orientali della Sicilia hanno visto impegnati i militari della Sezione di Siracusa nella tutela del patrimonio culturale. Particolare attenzione è stata posta ai fenomeni criminosi del traffico illecito di beni archeologici e delle aggressioni ai danni dei beni immobili di natura paesaggistica e archeologica.

Nel 2019 si è registrata una sensibile diminuzione delle segnalazioni di ricerca archeologica clandestina (-50%) mentre, per quanto concerne il recupero di reperti archeologici, i dati statistici confermano il trend dell’anno precedente: 310 a fronte dei 312 del 2018.

Dall’esame dei dati registrati nel 2019, emerge che sono stati perseguiti 7 reati con il conseguente sequestro di 3 beni immobili e, quindi, la sostanziale conferma della tendenza degli ultimi anni. In questo contesto, la Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa, in collaborazione con i reparti dell’Arma Territoriale, il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania e con le competenti Soprintendenze, ha lavorato sia sul fronte della prevenzione con 212 attività ispettive sia su quella del contrasto.

In quest’ultimo ambito nel 2019 sono state denunciate 41 persone per vari reati (principalmente ricettazione e in danno del paesaggio), sequestrati 329 beni culturali illecitamente sottratti, per un ammontare stimato di 130 mila euro. Significativa anche l’attività di repressione del fenomeno della contraffazione di opere d’arte contemporanea, con significativi sequestri nel peculiare settore.

L’alto ammontare di reperti archeologici recuperati (94% circa del totale) conferma la rilevanza che la Sicilia riveste il fenomeno degli scavi clandestini.

Il recupero dei reperti sono così sommariamente riassumibili: