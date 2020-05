Un caffè con … AIGA Barcellona P.G.

Le interviste ai tempi del coronavirus continuano e “Un caffè con … 24live.it” oggi presenta l’intervista con la sezione di Barcellona Pozzo di Gotto dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati.

Siamo andati a indagare la relazione tra l’ultimo DPCM, il cosiddetto ‘Decreto Rilancio’ e l’esame di abilitazione alla professione forense, analizzando le proposte a cura dei giovani associati AIGA, accennando brevemente ad una disamina della ripartenza del sistema giustizia.

A colloquio con il dott. Domenico Branca, membro del direttivo dell’associazione barcellonese ed estensore di una proposta risolutiva per l’emergenza creatasi attorno all’ esame avvocato, e l’avv. Chiara Fugazzotto, Presidente della sezione cittadina AIGA.

Un’intervista che è una riflessione dalla quale emerge l’esigenza di un intervento repentino e concreto che possa garantire a tutti i praticanti avvocati di avere una prospettiva più certa di quella attuale della loro vita professionale e capire cosa succederà ai candidati dell’esame 2019 e ai futuri candidati dell’esame 2020. Un’intervista che è anche un appello all’AIGA Nazionale a prendere in considerazione la proposta inviata dalla locale sezione e ascoltare la voce dei più giovani per costruire una professione modellata su nuove esigenze, con la voglia e lo scopo di rivalutare l’avvocato, in maniera più decisa, anche all’interno della società in cui viviamo.

Aggiornamento post intervista: Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di L’Aquila, dal 18 maggio ha ripreso le correzioni. Dallo stesso Consiglio dell’Ordine è giunto l’aggiornamento al quale si aggiunge la previsione di terminare la correzione entro la fine di giugno. L’Aquila è la Corte d’Appello abbinata a Messina per quest’anno.