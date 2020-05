Tre medici del Cutroni Zodda scrivono alla direzione: “Supporto al comitato per garantire l’efficienza del presidio”

Tre dei quattro dirigenti medici dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona hanno scritto all’ASP Messina dopo l’autorizzazione negata a far parte della commissione tecnica che dovrebbe supportare il comitato a difesa dell’ospedale, presieduto dall’avv. Enzo Correnti.

“La motivazione con cui è stato giustificato il diniego all’adesione al comitato tecnico, quella del conflitto d’interesse, appare incomprensibile – scrivono i medici Paolo Calabrò, Giancarlo Torre e Antonino Mario Genovese – in considerazione che l’interesse di chi scrive è rappresentato dal mantenimento e dall’efficienza della struttura, a meno che la missione aziendale vada nel senso esattamente opposto. Riteniamo che in quanto cittadini italiani, residenti a Barcellona Pozzo di Gotto, ci appelliamo all’art. 21 della Costituzione della repubblica Italiana, che garantisce ad ogni cittadino il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Per questo non ci sottrarremo ad esprimere le nostre valutazioni tecniche, se richieste, pur inevitabilmente uniformandosi a ciò che sarà la mission aziendale”. I tre medici hanno poi ricordato l’impegno profuso in servizio nelle rispettive mansioni: “Riteniamo di aver dimostrato senso di responsabilità ed abnegazione, compensando con il nostro sacrificio personale, e spesso anche familiare, le croniche carenze di organico e/o logistico-organizzativo-strutturali nell’esclusivo interesse del paziente. Ci rammarica sottolineare come la negata autorizzazione all’adesione alla commissione tecnica si contrappone alla scelta operata dalla stessa azienda per Sant’Agata di Militello, dove un comitato, anch’esso composto da dipendenti di questa A.S.P., ha potuto agire senza alcun veto”.