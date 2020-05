Segnala il disservizio a 24live, rifiuti per strada in via Gianani

Una lettrice ha segnalato la situazione di degrado in cui versa la via Gianani, con le aiuole incolte e i rifiuti per strada.

“Abbiamo scattato queste foto – sottolinea la lettrice – che mettono in evidenza lo stato di abbandono della via Gianani, nel quartiere Militi, a Barcellona Pozzo di Gotto. Qualche mese fa alcuni cittadini volontariamente avevano effettuato un po’ di pulizia, ma come si può vedere dalle foto la situazione di degrado continua ad esistere. Abbiamo più volte segnalato al Comune anche il malfunzionamento dell’illuminazione della strada, ma puntualmente, dopo la riparazione, il guasto si è ripresentato poco dopo, lasciando la strada completamente al buio”.