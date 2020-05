Operazione Dinastia, annullata la misura per un altro arrestato

Il Tribunale della Libertà di Messina (presidente Massimiliano Micali e.giudici a latere dott.ssa Vermiglio e dott. Miraglia) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alessio Catalfamo, accogliendo la richiesta della difesa discussa all’udienza del 28 maggio scorso.

Catalfamo, difeso dall’Avv. Dorella Aliquò, era stato arrestato all’estero – ove si trovava da tempo per motivi di lavoro – il 6 maggio 2020, raggiunto da misura cautelare emessa dal Gip di Messina dott.ssa Monica Marino, nell’ambito dell’operazione Dinastia. L’uomo risulta indagato in concorso con altri esponenti nell’inchiesta sull’attività di un’associazione a delinquere operante nel comprensorio tirrenico.

Nei confronti dell’indagato, nelle more, era stata avviata procedura di estradizione attiva ai fini del rimpatrio del Catalfamo in Italia. A seguito del provvedimento del Tribunale del Riesame la difesa presenterà istanza di revoca della detta procedura allo stato pendente presso la Procura della Repubblica di Messina DDA.