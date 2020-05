Un impianto di compostaggio a Monforte San Giorgio. Ximone: “Torregrotta sarebbe la più penalizzata”

Il fermento delle ultime settimane, in seguito alla notizia che su Monforte Marina la Srr di Messina (di cui fanno parte 46 comuni) ha programmato di realizzare un impianto di compostaggio della frazione umida dei rifiuti, ha generato un dissenso generale.

Nelle cinque pagine della delibera dell’esecutivo si leggono varie valutazioni che si indirizzano a perseguire la strada del “No”. E il sindaco di Torregrotta, Corrado Ximone, mostra la convinzione della scelta con una lunga riflessione.

“Sono soddisfatto – scrive Ximone – c’è voluta una settimana, ma alla fine oggi sono riuscito a sottoporre alla Giunta la proposta di delibera riguardante la realizzazione dell’impianto di compostaggio di Monforte San Giorgio per il trattamento della frazione umida dei rifiuti. L’individuazione del sito di Monforte San Giorgio non tiene conto dell’incremento del livello di inquinamento di un territorio, a ridosso della Valle del Mela, carente dal punto di vista infrastrutturale e già sovraccarico, che rischia di vedere ulteriormente pregiudicate le condizioni di vivibilità e la sua vocazione turistico-balneare.”

Qualche settimana fa, il nuovo cda della Srr aveva predisposto un piano per la realizzazione di due impianti di compostaggio. Il primo previsto a Mili Marina in grado di gestire circa 50mila tonnellate di rifiuti, il secondo sorgerebbe nell’area industriale di Monforte San Giorgio in grado di trattare 42mila tonnellate.

“Una decisione inaccettabile – spiega il Sindaco – il susseguirsi senza interruzioni dei vari comuni determina una naturale conurbazione e non v’è chi non comprenda che Torregrotta è la più penalizzata dalla scelta di Monforte San Giorgio e, se mai l’impianto dovesse essere realizzato, esso sorgerà a ridosso dell’abitato. In questo territorio Torregrotta sarebbe il terminale di un traffico che finirebbe per ingorgare ancora di più una Statale già congestionata e per vessare quel po’ di economia correlata con la fruizione del mare.”

“C’è bisogno – conclude il Primo Cittadino – che vengano fugati dubbi e timori, compreso quello che il sito di Monforte sia stato concepito con una capacità di gran lunga eccedente il nostro fabbisogno per ricevere anche i rifiuti che l’impianto di Mili non potrà accogliere.”

Questo è quanto dovrà verificare il legale che il Comune di Torregrotta incaricherà per fare valere le proprie ragioni nelle sedi opportune, non esclusa quella giudiziale.

IMMAGINE IN PRIMO PIANO DI REPERTORIO