Pulizia delle spiagge a Barcellona, la richiesta del gruppo #Noicisiamo

Il consigliere comunale del gruppo #Noicisiamo, Salvatore Imbesi, ha chiesto all’amministrazione comunale di definire in tempi certi l’intervento per la pulizia della spiagge

“L’emergenza Covid-19 – afferma Imbesi – continua a far sentire i suoi effetti sulla quotidianità di ognuno, ma l’estate è ormai alle porte e l’allentamento delle restrizioni consente di stazionare sulle spiagge cittadine, pur con le dovute precauzioni nel rispetto delle norme anticontagio. Le stesse spiagge risultano ad oggi ancora sporche e non sottoposte ad alcun tipo di intervento di pulizia. Sollecitiamo l’Amministrazione Comunale affinchè restituisca celermente decoro alle spiagge cittadine, rendendole quantomeno presentabili in vista della stagione estiva, considerando il già notevole ritardo accumulato”.

Lo stesso consigliere ha poi sottolineato le segnalazioni dal quartiere Sant’Antonio per lo stato di abbandono in cui versa la zona ed ha chiesto un intervento presso la ditta che svolge l servizio di spazzamento affinchè si bonifichino le aree abbandonato al degrado del popoloso rione.