Pulci e zecche in Via Madia a Barcellona, i residenti chiedono interventi urgenti e ripetuti nel tempo

I residenti di via Madia a Barcellona Pozzo di Gotto hanno segnalato alla redazione la presenza di pulci e zecche nella zona.

“Vorrei comunicarvi – scrive una portavoce – che Via Madia è devastata da pulci e zecche. Noi che abbiamo i cani e bambini piccoli non possiamo vivere in questa situazione. Chiediamo assolutamente un intervento urgente perché abbiamo paura che entrino nelle nostre abitazioni”.

L’episodio si era già verificato tempo fa. All’epoca i residenti della zona si erano recati al comune per segnalare il pericolo, cosicché l’amministrazione comunale ha provveduto a dare il via per eseguire la disinfestazione.

Il problema adesso si è ripresentato. Secondo quanto aggiunge la cittadina la situazione sarebbe al limite con un rischi igienico e sanitario, soprattutto in prossimità degli alloggi di residenza popolare.

L’Assessore all’Ambiente Tommaso Pino ha rassicurato sull’inizio del trattamento di bonifica, programmato con la disinfestazione da pulci, zecche e altri insetti proprio in questa settimana. La richiesta da parte di tutti i residenti resta sempre la stessa, cioè quella di ripetere in più periodi in interventi per poter mettere fine ad una situazione che sta seriamente mettendo a repentaglio la salute e l’igiene pubblica.