Proseguono i lavori per la nuova chiesa di Don Bosco a Barcellona Pozzo di Gotto

La pandemia da Covid-19 ha rallentato i lavori, ma il completamento della nuovo chiesa di Don Bosco a Barcellona Pozzo di Gotto è sempre più vicino.

La nuova ditta, incaricata di portare a termine l’intervento, ha ripreso a pieno ritmo l’attività di cantiere e già entro l’estate potrebbe essere completata la copertura della struttura e i lavori di calcestruzzo. L’impegno di don Agostino Irlandese, di un nutrito gruppo di professionisti e imprenditori barcellonesi e di molti donatori volontari sta finalmente vedendo la sua luce. L’obiettivo e l’auspicio di poter vedere ultimati i lavori per la nuova chiesa di mille posti entro il 2020. Proseguono a pieno ritmo anche gli interventi sul piano interrato, che, nel progetto iniziale, ospiterà la palestra e i campi di pallavolo e basket. Non è esclusa in futuro la realizzazione di un raccordo interno all’area dell’oratorio salesiano, tra l’attuale struttura e la nuova chiesa.

A coordinare l’azione della ditta Calascione c’è un pool di tecnici, coordinati dall’ing. Michelangelo Ingegneri e composto dall’ing. Salvatore Raffa, dall’arch. Daniele Mazzeo e dall’ing. Francesco Raimondo.