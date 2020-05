Patti, operazione Piramide: tre rinvii a giudizio e un’assoluzione

Si è celebrata l’udienza preliminare presso il Tribunale di Patti relativa all’Operazione antidroga denominata “Piramide” e scattata lo scorso 10 dicembre 2019, i cui esiti hanno consentito di portare alla luce una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti, costituita da ragazzi, alcuni dei quali appena maggiorenni, che cedevano marijuana e cocaina ad altrettanto giovanissimi acquirenti, talvolta minorenni, non solo nei luoghi della movida dei comuni di Patti e Gioiosa Marea ma anche all’esterno di alcuni istituti scolastici pattesi.

Il GUP, dott. Ugo Domenico Molina, lo scorso 20 maggio ha assolto l’imputato Mauro Corica, difeso dall’avv. Carmelo Monforte che ha chiesto l’applicarsi del giudizio abbreviato. Corica era stato accusato di estorsione e sottoposto all’obbligo di dimora. Le richieste del P.M. Giorgia Orlando che aveva avanzato richiesta di condanna a 3 anni e 4 mesi e 1800 euro di multa da diminuire per il rito, sono state quindi disattese dal giudice.

Perez Ignacio Francisco Gonzalez, Pietro Calabrese e Agostino Antonio Sangorgio hanno, invece, patteggiato ottenendo il rinvio a giudizio. Tutti gli indagati erano stati gravemente indiziati del reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso tra loro e, per uno specifico episodio, per i soli Gonzalez, Corica e Calabrese, anche di estorsione in concorso.