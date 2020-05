Barcellona, firmato il contratto per i lavori sulla scuola Destra Longano

E’ stato sottoscritto tra l’amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria dell’appalto il contratto per il completamento del piano terra e per la messa in sicurezza del primo piano sotto il profilo sismico della scuola Destra Longano. L’intervento, finanziato con 640.000 euro assegnati nel 2016 dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, è stato affidato alla ditta Dlm Costruzioni Srl di Barcellona Pozzo di Gotto.

La misura prevede anche interventi strutturali di miglioramento sismico del plesso per assicurarne la serena e piena fruibilità all’utenza. I tempi per l’intervento sono fissati in 120 giorni e quindi se non ci saranno ritardi burocratici la struttura sarà disponibile tra quattro mesi, all’inizio del prossimo anno scolastico. La scuola di riferimento per il plesso è l’istituto comprensivo Bastione Genovese.

“La conclusione del complesso iter procedura – afferma l’Assessore al ramo, Tommaso Pino – è motivo di soddisfazione per tutta l’Amministrazione. Si tratta di un passaggio importante ottenuto con l’impegno quotidiano degli uffici comunali. L’augurio è che si possa rendere fruibile la struttura già in autunno, con l’inizio del nuovo anno scolastico”.