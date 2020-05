Barcellona è Covid Free, nessun contagio negli ultimi 28 giorni

Una buona notizia è stata annunciata dall’assessore Nino Munafò nella diretta facebook delle 19.15. La città di Barcellona Pozzo di Gotto è stata dichiarata Covid Free. Non ci sono stati contagi negli ultimi 28 giorni, come accaduto anche in provincia di Trapani e come previsto dall’Oms per dichiarare la fine della pandemia. Si sono negativizzati anche i casi positivi riscontrati ad aprile. È evidente che non bisogna abbassare la guardia e continuare a rispettare le norme di distanziamento sociale, per non compromettere i sacrifici degli ultimi quattro mesi.