Un tramonto di maggio non certo affascinante

I tramonti di maggio sono particolarmente ricchi di colori ed resi più affascinanti dalle nuvole di primavere, che spesso il trasforma in uno spettacolo della natura. Succede spesso anche sul litorale di Barcellona, con la linea del tramonto scandita dal promontorio del Tindari e dalle isole Eolie.

La scena che però si può notare dalla zona via II stretto Fondaco Nuovo è purtroppo condizionata dall’ennesima segnalazione di una discarica a cielo aperto da parte di uno dei residenti, che ha deciso di sensibilizzare tutti con uno scatto eloquente al tramonto.

“Come al solito – scrive nella segnalazione – mi ritrovo a dover scattare foto che insieme ad un bellissimo tramonto, mettono in evidenza la sporcizia e immondizia di una discarica a cielo aperto in via II stretto Fondaco Nuovo. Ai sacchi neri, pieni di erbacce, gettati da qualcuno che avrà pulito il giardino, si aggiungono materassi, valigie e vestiti in un luogo ormai diventato meta abituale di gente che non posso che definire incivile”.