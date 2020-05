Oliveribedda, registrato il marchio turistico ufficiale

L’amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, ha depositato ufficialmente alla camera di commercio di Messina il logo #Oliveribedda.

Dopo Capo D’Orlando nel 2013 e unione dei comuni Naxos-Taormina nel 2016, anche il piccolo comune tirrenico consegna il marchio turistico ufficiale. Il Comune, così come attestano le fonti ufficiali della camera di commercio di Messina per quanto riguarda “registrazione marchio Enti Locali”, è il terzo in provincia, dopo Capo D’Orlando e Taormina.

“È stato un lavoro duro – afferma l’assessore al Turismo Francesco Scardino – e tante erano le idee e i passaggi da affrontare. Un marchio è un documento di riconoscimento. È come la nostra carta d’identità, che dimostra chi siamo, da dove veniamo e i nostri segni particolari.”

Da oggi l’hastag Oliveribedda ha un suo regolamento votato nell’ultimo consiglio comunale. Chiunque lo potrà utilizzare, per attività promozionale e di marketing a qualsiasi livello, previa autorizzazione dell’ente.

“Dietro un marchio – conclude l’assessore – c’è un lavoro immane, infatti voglio ringraziare il nostro esperto, l’ingegnere Andrea Platania che ha seguito tutto l’iter burocratico fino al deposito ufficiale di pochi giorni fa a Messina.”

Anche il Sindaco Francesco Iarrera si congratula per i risultati ottenuti: “A distanza di un anno abbiamo aggiunto l’ennesimo tassello verso la ricerca e la ricostruzione d’identità, caposaldo della nostra azione amministrativa”.