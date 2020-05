La Uil chiede chiarezza sulla parziale riconversione del Covid-Hospital di Barcellona

Sarà il comitato tecnico scientifico a dover dare un parere vincolante alla Regione per la riconversione, almeno parziale, del covid-hospital di Barcellona, così da consentire l’assistenza ai malati con altre patologia. La Uil Medici, da parte sua, continua il suo pressing per non far ritardare questa valutazione, attraverso una nota firmata dal segretario provinciale della Uil Fp, Pippo Calapai, dal responsabile di Barcellona della Uil Medici Paolo Calabrò e dal segretario aziendale Uil Fp Pippo Puliafito.

“Questa – affermano – potrebbe essere la settimana decisiva per l’ospedale di Barcellona. Se questo deve essere restituito ai barcellonesi ed ai pazienti non covid, come auspichiamo, sono necessari provvedimenti che rendano l’ospedale idoneo ad affrontare le comuni emergenze – urgenze. Serve il rientro di tutte le unità operative trasferite a Milazzo, compresa la cardiologia, e l’adeguamento dell’organico. Sono condizioni imprescindibili per ridare funzionalità all’ospedale. Finora, sia chiaro, il cosiddetto covid hospital ha funzionato soprattutto grazie all’abnegazione ed all’assunzione di responsabilità di tutti gli operatori sanitari, in un contesto di gravi deficienze specialistiche e strutturali. Ora è il tempo di fare chiarezza!”