Interruzione dell’illuminazione pubblica a Cannistrà. Interrogazione del consigliere Giosuè Gitto

Il consigliere comunale del Gruppo Misto, Giosuè Gitto, presenta un’interrogazione al Sindaco di Barcellona Pozzo Di Gotto per esprimere il suo rammarico e disappunto circa il ritardo dell’Amministrazione Comunale nella risposta alle tante segnalazioni presentate per l’interruzione prolungata del servizio di pubblica illuminazione nella frazione di Cannistrà.

“Decine di telefonate e segnalazioni – si legge in una nota del Consigliere – sono giunte a Palazzo Longano dalle persone del posto e il sottoscritto oltre a segnalare la problematica agli uffici competenti ha sollecitato direttamente l’assessore al ramo e il dirigente preposto per spiegare quanto fosse necessario intervenire con celerità.”

L’interruzione della luce si è verificata nel piazzale antistante la chiesa di San Giobbe, unico punto del paese dove le persone hanno la possibilità di riunirsi e parlare, i bambini di giocare e gli anziani di sedersi a chiacchierare serenamente. Ad aggravare la situazione sono anche i tantissimi veicoli che transitano velocemente, al buio, che potrebbero causare incidenti stradali.

“I cittadini stanno vivendo – conclude Giosuè Gitto – una situazione di abbandono senza precedenti! E non si spiegano come possa persistere una situazione del genere. Perciò chiedo al Signor Sindaco come intende risolvere la problematica e con quali tempi o se diversamente ritiene che la comunità di Cannistrà possa ancora attendere nelle tenebre e vivere persistentemente nella paura, nell’insicurezza e al buio”.