Fase 2 post Covid, riapre la biblioteca comunale

Riapre da domani 27 maggio la biblioteca comunale “Nannino Di Giovanni” di Via Regina Margherita.

La riapertura nella fase 2 post Covid è stata disposta dalla recente ordinanza sindacale n. 40 del 18.05.2020 e, nell’ottica della prevenzione del contagio, prevede l’accesso ai soli servizi di prestito e di restituzione dei supporti, cartacei e multimediali, con divieto di permanenza dell’utenza all’interno dei locali.

L’azione di prevenzione ha suggerito anche una modulazione degli orari diversa dai soliti, e precisamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nelle sole giornate del lunedì, mercoledì e venerdì.

Per evidenti ragioni di sicurezza l’accesso ai locali sarà contingentato e consentito soltanto previa prenotazione ai numeri telefonici 0909790514 – 0909790515. Informazioni di maggior dettaglio si possono comunque reperire dall’apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Siamo ad un momento particolarmente significativo del faticoso percorso – afferma con soddisfazione l’Assessore alla Cultura Angelita Pino – che la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto ha intrapreso in questi mesi, con impegno e serietà, per combattere il coronavirus. Segna una sorta di rinascita, certamente ancora non completa, della sua vita culturale, con l’auspicio che diventi una nuova primavera che possa abbracciare l’intero suo tessuto sociale e culturale. Il COVID-19 tuttavia è ancora tra noi, per cui la biblioteca certamente riapre, ma resta necessario che l’utenza presti la massima prudenza accompagnata dall’attenzione a tenere idonei comportamenti di prevenzione”.