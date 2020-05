Nasce il Sicilia Festivals. Gli imprenditori culturali: “Sarà un’estate senza festival”

L’emergenza Coronavirus ha causato uno stop all’organizzazione di fiere, concerti, congressi ed eventi culturali in generale. Nessuna categoria è esclusa, si va dal mondo della musica a quello delle telecomunicazioni, cinema, sport ed alimentare. Sono tanti gli appuntamenti col pubblico che verranno rimandati al prossimo anno.

Anche in Sicilia incombe lo spettro di un’estate senza eventi culturali, molti festival musicali hanno già cancellato l’edizione per il 2020 altri rimangono in attesa, sospesi in un limbo legislativo e in un clima di totale incertezza. Così, giovani imprenditori e operatori culturali hanno deciso di dare vita a “Sicilia Festivals”, il network dei festival esperienziali siciliani, con l’obiettivo di tutelare il lavoro svolto in questi anni e salvaguardare le future edizioni, ma anche per fare in modo di rispondere concretamente e trovare soluzioni efficienti all’emergenza.

“Dopo oltre due mesi di emergenza – spiega Andrea Cavallaro, Direttore Generale di Ortigia Sound System Festival – l’ordinanza Regionale n.21 ha creato ulteriore confusione in un quadro generale di norme in cui non è chiara la responsabilità degli organizzatori e si rimane ancora in attesa di ulteriori linee guida per lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni culturali estive per trasformare l’emergenza Covid-19 in un’opportunità di crescita e rilancio per tutto il territorio. Così abbiamo deciso di fare squadra e creare ‘Sicilia Festivals’, ma nonostante tutti i nostri sforzi le risposte tardano ad arrivare”.

Del network fanno parte Ortigia Sound System, FestiValle dei Templi, The Djoon Experience Festival, Mondo Sounds, Mish Mash Festival e One Day Music. Appuntamenti che hanno attratto più di 120.000 utenti all’anno generando un indotto turistico ed economico di oltre 20 milioni in tre anni e che coinvolge migliaia di lavoratori.

“Vogliamo approfittare di questo momento di stasi – ribatte Francesco Culcasi founder di The Djoon Experience Festival – per cercare nuove opportunità di crescita e rilancio. Grazie al supporto di un team di ricercatori universitari, vogliamo sviluppare una piattaforma di condivisione di valori, conoscenze, competenze, esperienze, tecnologie, servizi e strategie utili sia ad affrontare la crisi dovuta a questa pandemia sia ad implementare un nuovo modello di governance del fenomeno, in linea con i più innovativi modelli nazionali e internazionali.”

Tra le richieste avanzate durante un recente incontro con l’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina, c’è l’adesione alla misura di indennità per il mancato sbigliettamento e l’inserimento dei ticket festival all’interno della proposta voucher dei pacchetti viaggio.

“Tra i principali obiettivi che questa rete di professionisti vuole intestarsi – prosegue Fabio Rizzo, fondatore di Mondo Sounds Festival – c’è la richiesta di partecipare ai tavoli tecnici che appronteranno le linee guida dello sviluppo culturale e turistico dell’isola nei prossimi anni oltre che la richiesta di misure adeguate allo sviluppo e alla programmazione del comparto, e la condivisione di strategie di destagionalizzazione per la costruzione di modelli virtuosi anche attraverso l’accesso ai teatri e la valorizzazione dei beni monumentali”.

La volontà espressa dagli imprenditori è, dunque, quella di ragionare insieme alle istituzioni regionali al fine di elaborare una strategia condivisa di medio e lungo tempo che tenga anche conto dei valori fondamentali di sostenibilità, innovazione e solidarietà.