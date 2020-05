La società operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona prosegue la distribuzione di generi di prima necessità

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona P.G. con sede in via Garibaldi 99, da alcune settimane, ha avviato la raccolta e la distribuzione di generi alimentari di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

La distribuzione viene effettuata nell’ultimo sabato del mese, di pomeriggio a partire dalle ore 15 fino alle ore 17 presso la sede del sodalizio, previa registrazione e con l’esibizione della carta di identità e del codice fiscale. L’obiettivo è di proseguire con la raccolta e la distribuzione anche in una fase successiva all’emergenza, per continuare a dare un piccolo sostentamento ai più bisognosi.

L’ingresso nel sodalizio è consentito attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, con l’obbligatorietà di usare mascherine e guanti. Il presidente Filippo Castellano, che durante la raccolta e distribuzione è coadiuvato dal segretario Nuccio Camarda e dai soci, ha espresso parole di elogio e ringraziamento nei confronti di tutte quelle persone che spontaneamente e generosamente hanno aderito e contribuito alla raccolta alimentare che ha permesso finora di aiutare ben venti famiglie in difficoltà. Senza dimenticare gli esercenti che hanno fornito generi alimentari a lunga conservazione ed il grande apporto dei soci iscritti al sodalizio fondato nel lontano 1862 che non hanno dimenticato i principi di solidarietà e mutualità su cui si basano le Società Operaie. “Ringrazio, inoltre, i grandi punti vendita di prodotti alimentari di largo consumo – conclude Castellano – che si sono prodigati nel fornire l’approvvigionamento richiesto e i germani Felice e Gaspare Mango del Mercato Ortofrutticolo di Barcellona P.G. che hanno fatto altrettanto”.

Il presidente ha sottolineato che oltre al concetto di mutualismo le Società Operaie italiane svolgono importanti ruoli anche nella promozione di varie attività ricreative e culturali, che rispecchiano i principi di emancipazione e crescita culturale e personale dei propri soci.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONI TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO: 3280128710.

Giuseppe Giunta