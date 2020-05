Forum delle Partite IVA a Terme Vigliatore: “Indicata la strada, dalle parole ai fatti”

Si è svolto sabato scorso presso il Palazzo Comunale di Terme Vigliatore l’incontro tra il sindaco Domenico Munafò ed un gruppo di rappresentanti del Forum delle Partite Iva, che si sono fatti portavoce di tutti i 130 aderenti, uniti anche a distanza, con l’obiettivo di rimarcare la necessità di sostegno e tutela dei loro diritti.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione reciproca, discutendo ogni singolo punto presente nel Documento del 29 aprile scorso che era stato elaborato su iniziativa del Forum e già presentato in consiglio comunale.

Tra i punti proposti e discussi vi sono: l’abolizione per un periodo pari a tre mesi (marzo – aprile – maggio) della tassa sui rifiuti, operata tramite decurtazione in bolletta; l’abbattimento della tassa sulla proprietà degli immobili per un periodo pari a tre mesi, a beneficio dei proprietari di immobili che esercitano l’attività negli stessi locali con modalità da definire; verifica del potenziale gettito da vincolare al servizio e sostegno di tutte le attività produttive turistiche e commerciali; aumento della disponibilità di utilizzo del suolo pubblico o possibilità di assegnazione di utilizzo di suolo pubblico ex novo per chi ne fa richiesta ed a titolo gratuito; intervento immediato da parte del Comune al fine di estendere le tempistiche di pagamento dei piani di rateizzazione dei tributi comunali; misure economiche a sostegno delle attività che hanno subito la chiusura forzata durante il periodo di lockdown; crediti delle imprese nei confronti dell’ente; proroga delle concessioni in essere per un periodo di ulteriori 6 mesi oltre la data di scadenza.

Su indicazione del Sindaco si è discussa anche la possibilità di utilizzare un fondo di 360.000€ nella disponibilità del Distretto Socio Sanitario 28, di cui fa parte il nostro comune, a favore della formazione specifica di inoccupati sui temi di salute e sicurezza sul lavoro post covid. Allo stesso modo si è ipotizzato un voucher da utilizzare a sostegno di tutte le imprese del territorio che devono formare il proprio personale dipendente; vigilanza delle spiagge libere e servizi ai cittadini, l’ottimizzazione dei servizi al territorio al fine di rendere accoglienti e sicuri i luoghi in uso alla comunità e l’attivazione di una intensa campagna di promozione del territorio.

“Riteniamo che la discussione – si legge in chiusura nella nota – sia stata proficua e che si sia conclusa con un impegno concreto da parte del Sindaco. Lo stesso si è reso disponibile ad intervenire in maniera tempestiva e risolutiva, al fine di dare riscontro alle istanze presentate da parte del tessuto imprenditoriale e produttivo del nostro territorio che in questo particolare momento storico di crisi, sta attraversando momenti veramente drammatici derivanti da due mesi di chiusura forzata, cercando però sempre, di trovare la forza e gli strumenti giusti per la ripartenza con immutato spirito di resilienza”.