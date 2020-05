Contrasto alla pesca illegale: la Guardia Costiera interviene a largo delle isole Eolie

Nella scorsa notte si è conclusa una vasta operazione della Guardia Costiera nel bacino del Tirreno meridionale volta a contrastare il fenomeno della pesca illegale.

I controlli sul territorio che hanno visto l’impiego di due pattugliatori d’altura, un elicottero ed altri mezzi navali della Guardia Costiera assegnati ai Comandi dell’arcipelago eoliano, hanno portato all’individuazione di un peschereccio nella fase di recupero di una rete da posta illegale di circa 7.500 mt di lunghezza. La rete, al termine delle operazioni, è stata posta sotto sequestro e il comandante del peschereccio sanzionato secondo i termini di legge.

In quelle stesse ore, ma a Nord delle isole Eolie, Nave Diciotti CP941 della Guardia Costiera, impegnata in attività operativa in quell’area, ha rinvenuto un’ulteriore rete da pesca illegale lunga diversi chilometri ed ha proceduto al recupero della rete con l’ausilio di Nave Magliano CP404, unità del Corpo specializzata in questo tipo di attività in mare. Le operazioni sono tuttora in corso.

Gli attrezzi da pesca di tipo “rete da posta”, tutti privi della prevista marcatura identificativa obbligatoria per la pesca professionale, sono pertanto riconducibili ad attività illecite di pesca ricreativa con attrezzi non consentiti che costituisce un vero e proprio muro galleggiante, determinando la cattura anche di specie protette come delfini e tartarughe, che rimangono spesso impigliati in tali attrezzi.

Negli ultimi anni si è ormai consolidata una sistematica attività di vigilanza e controllo attraverso l’impiego di mezzi aeronavali e con l’impiego di personale via terra, finalizzato al contrasto di questa pratica di pesca che non solo è illegale, ma è anche dannosa per l’intero ecosistema marino.

Il dispositivo operativo, messo in piedi dalla Guardia costiera, ha permesso, nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020 (incluso il periodo emergenziale COVID19), di verificare la correttezza delle attività di pesca in mare e degli esercizi commerciali che operano all’ingrosso e al dettaglio, al fine di tutelare il prodotto ittico nazionale, come pure il consumatore finale, attraverso l’immissione sul mercato di un pescato conforme ai requisiti di legge, sia per quanto attiene alla tracciabilità che all’etichettatura.

Grazie al monitoraggio ed alle attività di vigilanza effettuate presso i sorgitori ed i territori di competenza, la Guardia Costiera ha sequestrato circa 700mila kg di prodotto ittico non conforme, eseguito oltre 5000 sequestri (8173 attrezzi da pesca illegali), ha effettuato elevate sanzioni per un importo di quasi 13 milioni di euro.

Un’attività svolta quotidianamente a garanzia della conservazione e dello sfruttamento delle risorse ittiche in condizioni di piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica.