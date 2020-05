Barcellona, l’on. Bucalo incontra l’avv. Correnti: “Dopo l’emergenza, serve potenziare il Cutroni Zodda”

La pandemia di Covid-19 ha visto agire fin da subito gli ospedali che, superando mille difficoltà, hanno fatto fronte all’emergenza, ristrutturando spazi e turni di servizio. L’impegno di medici e infermieri ha consentito di curare, in condizioni di isolamento, i contagiati e a limitare, con le misure igieniche adottate, gli effetti del coronavirus. Ma anche negli ospedali si può dire sia iniziata la cosiddetta fase 2.

A prendere posizione ed a esprimere il suo pensiero sull’ospedale barcellonese è il deputato di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, componente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

“Il Covid-Hospital Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto – si legge in una nota del deputato – in questi mesi ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta al Coronavirus. Ad emergenza quasi finita o notevolmente limitata, il nosocomio rischia di non poter far fronte alle svariate esigenze dell’esteso hinterland barcellonese. Dopo la conversione, si sono di fatto depotenziati molti reparti e soprattutto il pronto soccorso. Proprio per quanto riguarda il primo intervento, indispensabile nelle situazioni di emergenza, sono venute a mancare figure specialistiche e personale paramedico”.

“Accolgo e condivido i timori espressi dell’avv. Enzo Correnti, presidente del neo costituito comitato a tutela dell’ospedale – conclude l’Onorevole Ella Bucolo – con il quale ho avuto modo di confrontarmi. Pertanto auspico che la Regione Siciliana, non sottovaluti l’importanza di questo presidio ospedaliero, incrementi e migliori il reparto malattie infettive, ma al contempo garantisca, quell’assistenza sanitaria che è diritto imprescindibile di ogni cittadino”.