Auto in fiamme a Mazzarrà Sant’Andrea, riscontrata la natura dolosa del rogo

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti stamattina intorno alle 6 per domare l’incendio di un’autovettura in contrada Molino a Mazzarrà Sant’Andrea.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Furnari e del Nucleo Radiomobile di Barcellona. I vigili del fuoco hanno utilizzato un’autopompa ed il pick-up antincendio per domare le fiamme, che si è poi riscontrato sono state di natura dolosa. La tempestiva chiamata al 115 non ha salvato la vettura dalle fiamme, che l’hanno distrutta completamente. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza e bonifica del posto.

Non ci sarebbero collegamenti tra questo episodio e l’incendio avvenuto alcuni giorni fa all’interno di un capannone di un vivaio della zona.