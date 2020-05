Mandria di vacche al pascolo sul lungomare di Cicerata

Una sorpresa, che poi tanto sorpresa non è, per i residenti di Cicerata, sul lungomare di Barcellona Pozzo di Gotto. Stamattina una mandria di vacche ha occupato la litoranea e l’arenile alla foce del torrente Idria, pascolando indisturbata e brucando l’erba. Non è la prima volta che vengono avvistate mucche sulla litoranea. Alcune settimane fa alcune mucche avevano creato momenti di panico a Spinesante. Alcuni residenti ne avevano immortalato una direttamente in piazza delle Ancore.

La zona balneare inizia adesso ad essere frequentata da tante persone che cercano un momento di relax dopo il lungo isolamento domiciliare di questi mesi. Sarebbe opportuna una maggiore attenzione da parte dei proprietari degli animali ed un controllo del territorio da parte della autorità competenti, per evitare quanto accaduto l’anno scorso quando una vacca ha ferito un passante, che si trovava sul lungomare di Cicerata e che ha avuto il peggio nel violento scontro con il gruppo di animali fuori controllo.