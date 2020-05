Giornata della Legalità: Il 28° anniversario della strage di Capaci

È diventata una data importante il 23 Maggio: fu in un giorno di ventotto anni fa che il potere mafioso fece sentire tutto il suo orribile peso. Il 23 maggio del 1992 ha, infatti, segnato una delle pagine più buie della storia della Repubblica.

Sono le 17:58 di sera. Sull’autostrada Trapani-Palermo viaggiano tre Fiat Croma. A bordo, ci sono il giudice antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli agenti Vito Schifani, Rocco Dicilio e Antonino Montinaro. La corsa delle tre vetture si arresta all’altezza dello svincolo di Capaci. Sotto all’asfalto sono stati piazzati circa 500 kg di esplosivo: la carreggiata viene ridotta ad un cumulo di macerie. Finiva in quel modo la vita di uno dei più grandi protagonisti della lotta alla mafia.

Alla procura di Palermo il magistrato arrivò nel 1978, avviando una stretta collaborazione con i giudici Rocco Chinnici e Paolo Borsellino, insieme tratteranno centinaia di processi. Nel 1980 a Falcone venne assegnato il fascicolo che riguardava il boss Rosario Spatola. Dopo l’assassinio di Chinnici, nel 1983, venne creata una struttura che, nel giro di pochi anni, rivoluzionerà la lotta alla criminalità organizzata: il pool antimafia.

La validità del nuovo sistema investigativo si dimostrò subito indiscutibile e sarà fondamentale per ogni successiva indagine, negli anni a venire. Ma la vera e propria svolta epocale alla lotta a Cosa Nostra sarebbe arrivata con l’arresto di Tommaso Buscetta, il quale, dopo una drammatica sequenza di eventi, decise di collaborare con la giustizia italiana. Il suo interrogatorio, cominciato a Roma nel luglio 1984, si rivelerà determinante per la conoscenza non solo di determinati fatti, ma specialmente della struttura e delle chiavi di lettura dell’organizzazione definita Cosa Nostra.

Da quelle stragi, da quei morti, dal desiderio di una società e una vita migliore, nasce la Giornata della Legalità. A distanza di anni e al di là delle tante parole di circostanza e di retorica che sono state profuse, per tenere vivo il loro ricordo, l’educazione alla legalità e al rispetto delle norme giuridiche costituisce un principio fondamentale della società.

“Nel sacrificio – si legge in una nota del sindaco Roberto Materia – delle vittime dell’attentato di Capaci, così come in quello del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, caduti 57 giorni dopo, e di tutte le vittime del dovere e dell’impegno nel contrasto alla mafia, al terrorismo, alla criminalità comune e organizzata, è impresso il senso più alto dello Stato in contrapposizione ad ogni forma di illegalità.”

Le celebrazioni di questo 28esimo anniversario degli attentati mafiosi assumeranno necessariamente una forma diversa dal passato a causa delle restrizioni necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19. Per la giornata, la Fondazione Falcone, vista l’impossibilità di organizzare cortei e raduni, propone un flash-mob per ricordare ed esprimere un pensiero di gratitudine a chi, nella lotta alla mafia, o nella dura battaglia contro la pandemia, ha fatto la propria parte. Sui canali social della Fondazione Falcone, del ministero dell’Istruzione e di PalermoChiamaItalia si invitano i cittadini ad appendere un lenzuolo bianco dal balcone di casa e ad affacciarsi tutti insieme alle 18 di oggi.

“Una coscienza – conclude il Primo cittadino – civile più consapevole e responsabile: è questa la grande eredità di Giovanni Falcone, allo stesso tempo segno manifesto della vittoria sulla mafia che ha conseguito insieme a tutti gli altri Eroi civili che hanno dedicato la vita alla lotta alla criminalità.”

“La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.” (Giovanni Falcone)