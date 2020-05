Il Comitato per il Cutroni Zodda non cerca passerelle, ma la difesa del diritto alla salute

Il presidente del Comitato civico per la difesa dell’Ospedale Cutroni Zodda, Enzo Correnti, annuncia nuovi consensi e ribadisce l’obiettivo dell’iniziativa: “Non cerchiamo passerelle, ma azioni concrete per difendere il diritto alla salute per i cittadini del comprensorio barcellonese”. Al comitato hanno aderito l’avv. Gianni Turrisi, già assessore comunale, ed il commercialista dott. Giovanni Trovato ed ha incassato la disponibilità di parlamentari, che hanno promesso di intervenire presso il Ministro della Salute, il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità.

“Non commento – afferma Correnti – la negata autorizzazione da parte dell’Asp ai medici designati per la collaborazione tecnico-scientifica, sul piano sostanziale nulla è cambiato, in quanto intendiamo recepire le indicazioni già formulate dai predetti medici per una ripresa immediata dei servizi ospedalieri e per attuare il piano aziendale che, sulla carta, fa sempre riferimento ai cittadini ed al territorio. Nel confermare l’invito alla collaborazione da parte di tutte le istituzioni, non siamo disponibili ad inutili passerelle e ringraziamo i Sindaci del Distretto per il convinto sostegno manifestato. Ci riserviamo di chiedere nelle sedi competenti tutti gli interventi urgenti, anche di natura sostitutiva, per ripristinare il minimo costituzionale del diritto alla salute dei cittadini”.