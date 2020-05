L’adozione come viaggio: positivo il bilancio del Gruppo Famiglie Adottive

Si è concluso con un bilancio positivo il ciclo di incontri che ha caratterizzato l’attività sociale del Gruppo Famiglie Adottive per l’anno in corso.

Iniziati lo scorso 22 novembre in occasione del convegno “Interazione Scuola-Famiglia per una crescita culturale ed educativa”, il Gruppo Famiglie Adottive ha perseguito il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la fondamentale cooperazione delle parti coinvolte e alla grande professionalità di psicologi, avvocati, pedagogisti familiari, insegnanti e Servizi Sociali territoriali.

Gli incontri, che sono svolti mensilmente presso l’oratorio “La Casa della Fanciulla” delle Suore di Maria Ausiliatrice, vengono sostenuti ed accompagnati da vari professionisti come la Dottoressa Giusy Picciolo (psicologa- psicoterapeuta) e la Dottoressa Valentina Ilacqua (pedagogista familiare).

Nonostante l’emergenza Covid abbia bloccato gli appuntamenti in presenza, i referenti del Gruppo Famiglie Adottive hanno deciso di continuare le loro riunioni organizzandosi virtualmente attraverso delle videoconferenze. Così facendo sono riusciti a portare a termine tutti gli incontri secondo il calendario prefissato fino a giungere alla conclusione, lo scorso 16 maggio.

“Questo ha rappresentato per noi – spiega Katia Mallarino, referente del Gruppo Famiglie Adottive – un punto di forza che ha consentito non solo di non disperderci come gruppo ma anche di poter trasformare un’esperienza deprivante in un’esperienza solidale, poiché la salvezza di ognuno dipende da quella degli altri.”

“Ringrazio a nome di tutto il Gruppo – conclude la Mallarino – coloro che hanno continuato ad interessarsi a noi durante questo periodo, auspicando per il prossimo autunno di poter tornare agli appuntamenti in presenza per proseguire il nostro cammino insieme”.

Il Gruppo ha, inoltre, chiesto al comune di Barcellona Pozzo di Gotto l’assegnazione di un locale dove poter svolgere le proprie attività.