Sabato 23 maggio riprende il mercato settimanale di Sant’Andrea

Sabato 23 maggio prossimo potrà riprendere l’attività il mercato settimanale di Contrada Sant’Andrea. La decisione è diretta conseguenza della “fase 2” per contenimento della diffusione virale da COVID-19.

“Nessuno tuttavia può trascurare – afferma l’amministrazione comunale – il fatto che la situazione emergenziale non è cessata, che il coronavirus si aggira ancora tra di noi e che la diffusione epidemiologica può riprendere vigore in ogni momento se soltanto adottiamo comportamenti non idonei. Raccomandiamo, dunque, a tutti gli operatori commerciali che partecipano e “danno vita” allo storico mercato del sabato di approntare tutte le misure di prevenzione previste dalle linee guida nazionali e regionali, a munirsi dei dispositivi di prevenzione individuale e a garantire il cosiddetto distanziamento sociale. Medesima raccomandazione è rivolta agli utenti, anch’essi tenuti ad evitare assembramenti, ad assicurare la distanza interpersonale minima e a portare la mascherina”.